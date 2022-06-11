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Близько 90% податків і зборів у 2023 році будуть спрямовані на армію та безпеку – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що більша частина податків та зборів, які сплатять фізичні та юридичні особи у 2023 році підуть на забезпечення безпеки всередині країни, а також на підсилення армії.
Близько 90% податків і зборів у 2023 році будуть спрямовані на армію та безпеку – Шмигаль Фото: з вільних джерел

Про це глава уряду написавна своїй сторінці у Facebook.

"Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані Урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня", - заявив Шмигаль.

За словами очільника уряду, на ЗСУ та безпекові питання виділено близько 1,1 трильйона гривень, майже 450 мільярдів гривень підуть на соціальні програми та пенсії. 176 мільярдів гривень на охорону здоров’я і 156 мільярдів на освіту. Це чотири головні статті видатків. Власні доходи держави складуть 1,3 трильйона гривень, а видатки — 2,6.

Прем’єр-міністр також повідомив, за рахунок чого будуть закривати бюджетний дефіцит у наступному році.

"Дефіцит у більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо перемовини про нові програми фінансування", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада затвердила бюджет на 2023 рік.

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06 11 2022 17:58
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