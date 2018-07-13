Близько 96% небезпечних територій на Донбасі не розміновані

Досі в Україні не затверджена програма, яка дозволила б ефективно знешкоджувати міни

На п'ятий рік бойових дій на сході України досі не ухвалена програма розмінування територій. У 2014 році планували звільнити від мін сім тисяч квадратних кілометрів, однак за даними Міністерства оборони, з того часу розмінували 3,7% потенційно небезпечної території.

Таку інформацію озвучили на круглому столі за участю представників населених пунктів, які страждають від обстрілів, військових, рятувальників, громадських та міжнародних організацій в Маріуполі 11 липня, повідомляє "Громадське радіо". Цього року Міноборони визначило понад 100 ділянок для розмінування у Слов'янському районі поблизу Сватового та Маріуполя.

Технічний радник з питань протимінної діяльності ОБСЄ Мільєнко Вахтаріч впевнений, що як вирішувати цю проблему, найкраще знають місцеві лідери.

"Дуже важливо почути людей, які зіштовхнулися з цією проблемою тут на місцях, для того, щоб закон, який створюють у Києві, не був далекий від їхніх проблем", – зазначив Вахтаріч.

Офіцер управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони Євген Зубаревський стверджує, що ухвалені на початку війни плани про розмінування 7 тис. км кв. сьогодні треба переглянути.

"Ці 7 тис. км кв. будуть довго в нас проходити, тому що включають у себе ділянку, яка проходить вздовж лінії розмежування, що постійно під обстрілами, під загрозою диверсійно-розвідувальних груп окупаційних сил, постійно з'являються нові мінні поля", – сказав Зубаревський.

За словами керівниці "Центру соціальної адаптації постраждалих під час проведення АТО" Марини Пугачової, одна з проблем у тому, що не всі населені пункти мають розпізнавальні знаки, які позначають заміновані території. Зокрема, найчастіше забувають позначити маленькі села.

"На жаль, звертають увагу на ті населені пункти, де проживає щонайменше 3 тис. чоловік, а є ж маленькі населені пункти", – зазначила Пугачова.

В ОБСЄ звернули увагу України на досвід інших країн. Мільєнко Вахтаріч розповів, що, наприклад, у Хорватії розмінування стало можливим лише після закінчення війни за незалежність у 1995 році, однак підготовку до цього процесу почали ще до того.

"У нас була схожа ситуація в Хорватії, коли були підозри щодо замінювання 14 тис. км кв. У результаті збору інформації за 2 роки ця територія скоротилася до 4 тис. км кв.", – повідомив Вахтаріч.

У Міноборони пообіцяли врахувати це обговорення, коли створюватимуть систему розмінування.

У 2016 році у Верховній раді зареєстрували проект закону про протимінну діяльність, однак згодом його зняли з розгляду. З того часу проект у процесі обговоренням.

Нагадаємо, у 2016 році в Міноборони заявляли, що для повного розмінування Донбасу потрібен не один мільярд гривень і щонайменше 10-15 років. У 2018 році керівництво АТО заявило, що розмінування території Донецької та Луганської областей після повного припинення військових дій може тривати до 20 років.