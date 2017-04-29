Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Близько сотні активістів силовики затримали під час акції "Набрид" у Росії

У столиці РФ акція минула без затримань
Силовики затримали близько сотні учасників акції "Набрид" (рос. "Надоел") руху "Відкрита Росія" в різних містах РФ.
Близько сотні активістів силовики затримали під час акції "Набрид" у Росії Фото: RFE/RL

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Найбільше затриманих – по кілька десятків – у Санкт-Петербурзі та Тулі, де також були конфісковані листи російському президенту Володимирові Путіну.

У Москві акція, на яку вийшло кілька сотень людей, минула без затримань.

У деяких містах проведенню акції заважали представники місцевої влади: в Томську, зокрема, промови активістів "глушили" патріотичними піснями із машин комунальників, а в Краснодарі зненацька почали стригти газон на місці проведення протестних заходів.

Акції "Набрид" руху "Відкрита Росія" проходять сьогодні в багатьох російських містах. У Кемерові на заході були затримані близько 20 активістів. В Іжевську, Горно-Алтайську, Новокузнецьку і Тюмені в поліцію потрапили організатори протестів. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 04 2017 20:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.