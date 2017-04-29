Близько сотні активістів силовики затримали під час акції "Набрид" у Росії

У столиці РФ акція минула без затримань

Силовики затримали близько сотні учасників акції "Набрид" (рос. "Надоел") руху "Відкрита Росія" в різних містах РФ.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Найбільше затриманих – по кілька десятків – у Санкт-Петербурзі та Тулі, де також були конфісковані листи російському президенту Володимирові Путіну.

У Москві акція, на яку вийшло кілька сотень людей, минула без затримань.

У деяких містах проведенню акції заважали представники місцевої влади: в Томську, зокрема, промови активістів "глушили" патріотичними піснями із машин комунальників, а в Краснодарі зненацька почали стригти газон на місці проведення протестних заходів.

Акції "Набрид" руху "Відкрита Росія" проходять сьогодні в багатьох російських містах. У Кемерові на заході були затримані близько 20 активістів. В Іжевську, Горно-Алтайську, Новокузнецьку і Тюмені в поліцію потрапили організатори протестів.