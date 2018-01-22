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Близько тисячі людей заблоковані на курортах у Швейцарії через снігопад

Сильні снігопади вдруге за місяць заблокували тисячі людей на курортах
Сильні снігопади заблокували шлях зі швейцарських гірськолижних курортів Церматт і Андерматт.
Близько тисячі людей заблоковані на курортах у Швейцарії через снігопад Фото: EPA

Близько тисячі людей на цей момент залишаються заблокованими, повідомляє ВВС.

Два тижні тому через снігопади Церматт вже був заблокований, а покинути курорт не могли 13 тисяч туристів.

 

В Австрійському Тіролі сніг відрізав сполучення із курортами Санкт-Антон і Ішгль. Підйомники зупинилися на багатьох курортах, включаючи Шамоні у Франції.

Близько 10 000 людей заблоковані в австрійському регіоні Пацнаунталь, яка включає в себе курорти Ішгль і Гальтюр.

У Баварії, на півдні Німеччини, загинула одна людина і кілька отримали поранення під час сходження лавин.

Нагадаємо, що вісім туристів з учорашнього дня заблоковані в печерах Хеллох в долині річки Муота у швейцарському кантоні Швіц.

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22 01 2018 21:32
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