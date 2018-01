Близько тисячі людей заблоковані на курортах у Швейцарії через снігопад

Близько тисячі людей на цей момент залишаються заблокованими, повідомляє ВВС.

Два тижні тому через снігопади Церматт вже був заблокований, а покинути курорт не могли 13 тисяч туристів.

Snowed in here in Zermatt, which remains cut off from the rest of the country pic.twitter.com/oWCibss8Cn