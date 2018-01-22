Близько тисячі людей заблоковані на курортах у Швейцарії через снігопад

Сильні снігопади вдруге за місяць заблокували тисячі людей на курортах

Сильні снігопади заблокували шлях зі швейцарських гірськолижних курортів Церматт і Андерматт.

Близько тисячі людей на цей момент залишаються заблокованими, повідомляє ВВС.

Два тижні тому через снігопади Церматт вже був заблокований, а покинути курорт не могли 13 тисяч туристів.

Snowed in here in Zermatt, which remains cut off from the rest of the country pic.twitter.com/oWCibss8Cn — Susan Misicka (@SMisicka) 22 січня 2018 р.

В Австрійському Тіролі сніг відрізав сполучення із курортами Санкт-Антон і Ішгль. Підйомники зупинилися на багатьох курортах, включаючи Шамоні у Франції.

Близько 10 000 людей заблоковані в австрійському регіоні Пацнаунталь, яка включає в себе курорти Ішгль і Гальтюр.

У Баварії, на півдні Німеччини, загинула одна людина і кілька отримали поранення під час сходження лавин.

Нагадаємо, що вісім туристів з учорашнього дня заблоковані в печерах Хеллох в долині річки Муота у швейцарському кантоні Швіц.