Близько тисячі загиблих в зоні АТО не опізнані, – глава місії "Чорний тюльпан"

На підконтрольних Україні територіях досі не опізнані кілька сотень тіл, решта – досі в ОРДЛО

Близько тисячі загиблих в зоні АТО військовослужбовців і мирних жителів не опізнані, кілька сотень тіл доставлені на підконтрольну територію, інші залишаються в ОРДЛО.

Такі цифри назвав керівник пошукової місії "Чорний тюльпан" Ярослав Жилкін в коментарі телеканалу "112 Україна".

"Якщо спиратися на дані, які озвучуються і місією ООН, і ОБСЄ, і Міжнародним Червоним Хрестом, плюс наші дані (це все верифікується) – близько тисячі чоловік. Не тільки військових, це і цивільні люди, які числяться у нас досі не знайденими й не ідентифікованими", – сказав Жилкін у відповідь на запитання, про яку кількість загиблих серед неопізнаних йдеться.

Жилкін зазначив, що від цієї цифри потрібно відняти кілька сотень тіл, які перебувають на підконтрольній Україні території й досі не опізнані.

Нагадаємо, тіла трьох військовослужбовців, які загинули, рятуючи пораненого бійця ЗСУ, повернуто на підконтрольну Україні територію.

Україна є лідером за кількістю жертв від протитанкових мін.