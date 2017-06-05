Близько тисячі загиблих в зоні АТО не опізнані, – глава місії "Чорний тюльпан"
Такі цифри назвав керівник пошукової місії "Чорний тюльпан" Ярослав Жилкін в коментарі телеканалу "112 Україна".
"Якщо спиратися на дані, які озвучуються і місією ООН, і ОБСЄ, і Міжнародним Червоним Хрестом, плюс наші дані (це все верифікується) – близько тисячі чоловік. Не тільки військових, це і цивільні люди, які числяться у нас досі не знайденими й не ідентифікованими", – сказав Жилкін у відповідь на запитання, про яку кількість загиблих серед неопізнаних йдеться.
Жилкін зазначив, що від цієї цифри потрібно відняти кілька сотень тіл, які перебувають на підконтрольній Україні території й досі не опізнані.
Нагадаємо, тіла трьох військовослужбовців, які загинули, рятуючи пораненого бійця ЗСУ, повернуто на підконтрольну Україні територію.
Україна є лідером за кількістю жертв від протитанкових мін.
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