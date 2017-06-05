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Близько тисячі загиблих в зоні АТО не опізнані, – глава місії "Чорний тюльпан"

На підконтрольних Україні територіях досі не опізнані кілька сотень тіл, решта – досі в ОРДЛО
Близько тисячі загиблих в зоні АТО військовослужбовців і мирних жителів не опізнані, кілька сотень тіл доставлені на підконтрольну територію, інші залишаються в ОРДЛО.
Близько тисячі загиблих в зоні АТО не опізнані, – глава місії "Чорний тюльпан" Фото: google.com

Такі цифри назвав керівник пошукової місії "Чорний тюльпан" Ярослав Жилкін в коментарі телеканалу "112 Україна".

"Якщо спиратися на дані, які озвучуються і місією ООН, і ОБСЄ, і Міжнародним Червоним Хрестом, плюс наші дані (це все верифікується) – близько тисячі чоловік. Не тільки військових, це і цивільні люди, які числяться у нас досі не знайденими й не ідентифікованими", – сказав Жилкін у відповідь на запитання, про яку кількість загиблих серед неопізнаних йдеться.

Жилкін зазначив, що від цієї цифри потрібно відняти кілька сотень тіл, які перебувають на підконтрольній Україні території й досі не опізнані.

Нагадаємо, тіла трьох військовослужбовців, які загинули, рятуючи пораненого бійця ЗСУ, повернуто на підконтрольну Україні територію.

Україна є лідером за кількістю жертв від протитанкових мін.

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06 05 2017 20:40
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