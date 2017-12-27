BMW, Toyota, Mercedes-Benz та інші працюють в окупованому Криму
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
"В процесі моніторингу дотримання правового режиму тимчасово окупованій території України співробітниками МТОТ були виявлені факти використання торгових марок світових автомобільних брендів: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, BMW, Renault, Lexus і надання дилерськими центрами, розташованими на тимчасово окупованій території України, повного набору послуг, у тому числі: продаж автомобілів зазначених ТМ, оформлення відповідних документів, проведення технічного обслуговування автомобілів, продаж оригінальних запчастин, проведення гарантійних робіт і т. д.", - йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що використання всесвітньо відомих торгових марок автовиробників на тимчасово окупованій території України порушує санкційний режим, введений Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом та іншими країнами світу проти Російської Федерації у зв'язку зі збройною агресією проти України, окупацією АР Крим і м. Севастополя та збройного конфлікту на Донбасі.
"Враховуючи вищесказане, МТОТ звернулося до відповідних органів влади щодо необхідності вжиття передбачених законодавством заходів, спрямованих на захист незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, національних інтересів України", - заявили в міністерстві.
Також в МінТОТ нагадали, що раніше були виявлені факти здійснення незаконної діяльності компаніями DHL Express, Adidas AG, Puma SE на території АР Крим і м. Севастополя.
Зазначимо, за даними дослідження Інституту світової економіки в Кілі, Німеччина зазнала найбільших втрат в експорті через санкції ЄС, запроваджені щодо Росії через її агресію в Україні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 20 грудня, продовжив торгове ембарго на російські товари на рік - до 31 грудня 2018 року.
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