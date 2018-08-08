BMW відкликає сотні тисяч автомобілів у Європі
Причиною став імовірний дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів. Автовиробник планує замінити відповідні деталі машин, повідомляє DW з посиланням на Frankurter Allemeine Zeitung.
У головному офісі BMW у Баварії підтвердили інформацію газети.
Порушення роботи модуля рециркуляції відпрацьованих газів може призвести до займання. За повідомленнями ЗМІ, вогонь уже виникав у близько 30 автомобілях. Передовсім ідеться про модель седана 520d.
Рециркуляція відпрацьованих газів є методом, який дозволяє скорочувати обсяги викидів шкідливих для людини оксидів азоту авто з дизельними двигунами.
Нагадаємо, що Міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту Республіки Корея оголосило про початок розслідування щодо концерну BMW. Причиною розслідування стали дедалі частіші мимовільні загоряння автомобілів німецького виробника.
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