BMW відкликає сотні тисяч автомобілів у Європі

Автоконцерн BMW відкличе у Європі 324 тисячі автомобілів.

Причиною став імовірний дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів. Автовиробник планує замінити відповідні деталі машин, повідомляє DW з посиланням на Frankurter Allemeine Zeitung.

У головному офісі BMW у Баварії підтвердили інформацію газети.

Порушення роботи модуля рециркуляції відпрацьованих газів може призвести до займання. За повідомленнями ЗМІ, вогонь уже виникав у близько 30 автомобілях. Передовсім ідеться про модель седана 520d.

Рециркуляція відпрацьованих газів є методом, який дозволяє скорочувати обсяги викидів шкідливих для людини оксидів азоту авто з дизельними двигунами.

Нагадаємо, що Міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту Республіки Корея оголосило про початок розслідування щодо концерну BMW. Причиною розслідування стали дедалі частіші мимовільні загоряння автомобілів німецького виробника.