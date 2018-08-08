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BMW відкликає сотні тисяч автомобілів у Європі

Причиною став імовірний дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів
Автоконцерн BMW відкличе у Європі 324 тисячі автомобілів.
BMW відкликає сотні тисяч автомобілів у Європі Фото: aaron gold

Причиною став імовірний дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів. Автовиробник планує замінити відповідні деталі машин, повідомляє DW з посиланням на Frankurter Allemeine Zeitung.

У головному офісі BMW у Баварії підтвердили інформацію газети.

Порушення роботи модуля рециркуляції відпрацьованих газів може призвести до займання. За повідомленнями ЗМІ, вогонь уже виникав у близько 30 автомобілях. Передовсім ідеться про модель седана 520d.

Рециркуляція відпрацьованих газів є методом, який дозволяє скорочувати обсяги викидів шкідливих для людини оксидів азоту авто з дизельними двигунами.

Нагадаємо, що Міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту Республіки Корея оголосило про початок розслідування щодо концерну BMW. Причиною розслідування стали дедалі частіші мимовільні загоряння автомобілів німецького виробника.

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08 08 2018 16:18
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