Бочковський не буде працювати на посаді голови ДержНС, – Аваков

За словами Авакова, ДержНС буде і далі керувати генерал Чечоткін

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що відновлений судом на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) Сергій Бочковський на цій посаді працювати не буде.

Про це Аваков заявив 7 травня під час брифінгу в Київській області, повідомляє "112 Україна".

"Бочковський не буде працювати на цій посаді. Бочковський звинувачується за цілою низкою кримінальних статей, м'яко кажучи, не сумісних з державною посадою. Той рівень показань, який зараз використовується в кримінальному процесі, в рамках якого він проходить, і той рівень звинувачень, які йому висуваються, не сумісні з можливістю ним перебувати на державній посаді такого рівня", – зазначив Аваков.

Він додав, що на сьогодні ДержНС успішно керує генерал Чечоткін.

"Він (Чечоткін, - ред.) буде керувати і надалі, поки не буде іншого рішення Кабміну. Наскільки я знаю, Кабмін не планує ніяк реагувати на проміжне рішення суду", – заявив Аваков.

За його словами, "Бочковський використовуючи особливості судового провадження в Україні і особливості законодавства, намагається відновитися на посаді, що показує рівень цинізму цього чиновника".

Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".

Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

МВС підозрює зазначених чиновників у вимаганні грошей та земельних ділянок.

26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.

Також Бочковський подав до Міністерства юстиції заяву і виконавчий лист про примусове поновлення його на посаді керівника ДСНС.