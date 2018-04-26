Бочковський перебуває в статусі обвинуваченого за трьома статтями, - МВС

Разом з Сергієм Бочковського за статтями 368 і 364 судять його заступника Василя Стоєцького

Відновлений на посаді голови ДСНС Сергій Бочковський перебуває в статусі обвинуваченого за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це заявив речник Міністерства внутрішнії справ Артем Шевченко, передає "Главком".

За його словами, Бочковському інкримінують статтю 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 364 (Зловживання владою або службовим становищем) і 366 (Службове підроблення) КК України. Разом з Сергієм Бочковського за статтями 368 і 364 судять його заступника Василя Стоєцького.

"Юридично і фактично вони перебувають на лаві підсудних", - пояснив Шевченко.

Спікер МВС також сказав, що їхня справа розбирається по суті в суді, і що у слідчих достатньо доказів для визнання Бочковського і Стоєцького винними.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства.

Як відомо, 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".

Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

МВС підозрює зазначених чиновників у вимаганні грошей та земельних ділянок.