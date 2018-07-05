Бочковський подав заяву про примусове поновлення на посаді глави ДСНС

Юридичні служби Мін'юсту працюватимуть над тим, щоб Бочковського поновили на посаді

Колишній глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський подав до Міністерства юстиції заяву і виконавчий лист про примусове поновлення його на посаді керівника ДСНС.

"Подали заяву та виконавчий лист до Мін’юсту. Нас прийняли, поставили відмітку на нашому реєстрі в подані документи", - повідомив адвокат Бочковського Ігор Федоренко, інформує Громадське.

Федоренко зазначив, що його підзахисний очікує, що юридичні служби Мін'юсту працюватимуть над тим, щоб Бочковського поновили на посаді.

Адвокат заявив, що виконавча служба має відкрити провадження та направити до ДСНС або Кабміну вимогу про виконання рішення суду.

Федоренко додав, що у разі невиконання вимоги виконавча служба повинна буде вжити примусові заходи та заходи реагування - притягнення до адміністративної відповідальності та ініціювання кримінального провадження за умисне невиконання судового рішення.

Повідомляється також, що 7 травня Бочковський прийшов на робоче місце, але його знову не пустили. Федоренко розповів, що департамент забезпечення кадрів ДСНС не включив його до списку осіб, що мають перепустку до установи.