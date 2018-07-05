Бочковський подав заяву про примусове поновлення на посаді глави ДСНС
"Подали заяву та виконавчий лист до Мін’юсту. Нас прийняли, поставили відмітку на нашому реєстрі в подані документи", - повідомив адвокат Бочковського Ігор Федоренко, інформує Громадське.
Федоренко зазначив, що його підзахисний очікує, що юридичні служби Мін'юсту працюватимуть над тим, щоб Бочковського поновили на посаді.
Адвокат заявив, що виконавча служба має відкрити провадження та направити до ДСНС або Кабміну вимогу про виконання рішення суду.
Федоренко додав, що у разі невиконання вимоги виконавча служба повинна буде вжити примусові заходи та заходи реагування - притягнення до адміністративної відповідальності та ініціювання кримінального провадження за умисне невиконання судового рішення.
Повідомляється також, що 7 травня Бочковський прийшов на робоче місце, але його знову не пустили. Федоренко розповів, що департамент забезпечення кадрів ДСНС не включив його до списку осіб, що мають перепустку до установи.
Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".
Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.
МВС підозрює зазначених чиновників у вимаганні грошей та земельних ділянок.
Вчора, 26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.
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