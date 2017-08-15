Boeing обігнав Airbus за кількістю замовлень у 5 разів

Американський авіаконцерн Boeing обігнав європейський Airbus за кількістю замовлень у 5 разів.

Про це повідомляє ЦТС.

У липні Airbus отримав замовлення на поставку чотирьох лайнерів на загальну суму $1,6 млрд. Три далекомагістральні моделі A330-200 були поставлені авіакомпанії International Airlines Group (IAG), замовник четвертого судна A350-1000 невідомий.

При цьому, американський Boeing за той самий місяць отримав замовлення на придбання 21 судна на загальну суму $4,181 млрд. П'ять бортів 737 MAX 7, сім одиниць 737 MAX 8 і дві 787-9 закупила американська лізингова компанія Air Lease Corporation. Імена замовників однієї 787-8, двох 747-8F і чотирьох 777-300ER виробник не розкриває.

Таким чином, американський концерн випередив свого головного конкурента за кількістю замовлених літаків у 5 разів. Однак в грошовому еквіваленті різниця значно нижча – $4,2 млрд проти $1,6 млрд.

Також наголошується, що за перші 7 місяців Airbus отримав замовлення на постачання 250 літаків на $35,2 млрд. За той же період Boeing отримав запити на 401 комерційне судно на $67,8 млрд