Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Boeing обігнав Airbus за кількістю замовлень у 5 разів

У липні Boeing отримав замовлення на придбання 21 судна
Американський авіаконцерн Boeing обігнав європейський Airbus за кількістю замовлень у 5 разів.
Boeing обігнав Airbus за кількістю замовлень у 5 разів Фото: toulouse-visit.com

Про це повідомляє ЦТС.

У липні Airbus отримав замовлення на поставку чотирьох лайнерів на загальну суму $1,6 млрд. Три далекомагістральні моделі A330-200 були поставлені авіакомпанії International Airlines Group (IAG), замовник четвертого судна A350-1000 невідомий.

При цьому, американський Boeing за той самий місяць отримав замовлення на придбання 21 судна на загальну суму $4,181 млрд. П'ять бортів 737 MAX 7, сім одиниць 737 MAX 8 і дві 787-9 закупила американська лізингова компанія Air Lease Corporation. Імена замовників однієї 787-8, двох 747-8F і чотирьох 777-300ER виробник не розкриває.

Таким чином, американський концерн випередив свого головного конкурента за кількістю замовлених літаків у 5 разів. Однак в грошовому еквіваленті різниця значно нижча – $4,2 млрд  проти $1,6 млрд.

Також наголошується, що за перші 7 місяців Airbus отримав замовлення на постачання 250 літаків на $35,2 млрд. За той же період Boeing отримав запити на 401 комерційне судно на $67,8 млрд

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2017 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.