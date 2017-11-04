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Boeing планує друкувати деталі для своїх літаків на 3D-принтері

Це стане можливим лише після схвалення Федеральним управлінням цивільної авіації США
Американський авіабудівний концерн Boeing буде оснащувати свої літаки деталями, надрукованими на 3D-принтері.
Boeing планує друкувати деталі для своїх літаків на 3D-принтері Boeing 787 Фото: AFP

Як зазначає видання, американський авіабудівний концерн Boeing планує встановлювати на серійні пасажирські літаки B787 Dreamliner структурні елементи із титану, які будуть надруковані на 3D-принтері.

Про це повідомляє УНІАН.

Однак, це стане можливим лише після схвалення Федеральним управлінням цивільної авіації США.

В американській компанії порахували, що використання надрукованих деталей дозволить знизити вартість кожного лайнера на два-три мільйони доларів.

Зазначається, що такі запчастини Boeing розробив спільно з норвезькою компанією Norsk Titanium.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американська компанія Boeing може відкрити запасний аеродром для своїх вантажних літаків на базі міжнародного аеропорту Херсон.

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11 04 2017 21:34
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