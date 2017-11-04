Boeing планує друкувати деталі для своїх літаків на 3D-принтері
Як зазначає видання, американський авіабудівний концерн Boeing планує встановлювати на серійні пасажирські літаки B787 Dreamliner структурні елементи із титану, які будуть надруковані на 3D-принтері.
Про це повідомляє УНІАН.
Однак, це стане можливим лише після схвалення Федеральним управлінням цивільної авіації США.
В американській компанії порахували, що використання надрукованих деталей дозволить знизити вартість кожного лайнера на два-три мільйони доларів.
Зазначається, що такі запчастини Boeing розробив спільно з норвезькою компанією Norsk Titanium.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американська компанія Boeing може відкрити запасний аеродром для своїх вантажних літаків на базі міжнародного аеропорту Херсон.
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