Boeing представив концепт надзвукового літака

Підрозділ комерційних літаків компанії Boeing спільно з відділенням з досліджень та технологій вивчають можливість розробки надзвукового пасажирського літака.

Передбачається, що авіалайнер увійде в експлуатацію з кінця 2030-х років і зможе перевозити більше пасажирів, ніж сьогоднішні ультрадальні бізнес-джети, але менше, ніж літаки Boeing 737, тобто від 20 до 130 осіб, повідомляє The Independent.

Літак буде літати на швидкості понад 6,1 тис кілометрів на годину і на висоті до 29 км, що в два з половиною рази швидше і на 9 км вище, ніж літали надзвукові пасажирські лайнери Concord, експлуатація яких була припинена в 2003 році.

Прибавка в швидкості дозволить здійснювати оборотний рейс за один день навіть через Тихий океан, що дозволить авіакомпаніям більш ефективно використовувати такі машини, додають у Boeing.

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