Boeing відмовилася від контрактів на $20 млрд з постачання літаків Ірану
"Ми поки що не постачали ніяких літаків Ірану, і, оскільки ми більше не маємо ліцензії на торгівлю з Іраном, ми не будемо поставляти машини", - цитує AFP представника Boeing.
У вересні 2016 року адміністрація президента США Барака Обами дозволила продаж Ірану цивільної авіатехніки, оскільки досягнуті в 2015 році у Відні домовленості щодо ядерної програми Тегерана передбачають відновлення подібної ділової активності. У грудні 2016 року найбільший іранський авіаперевізник Iran Air підписав з Boeing угоду про придбання 80 пасажирських літаків. Постачання передбачалося здійснювати протягом 10 років, починаючи з 2018 року, сума контракту становила $16,6 млрд. У квітні 2017 року концерн Boeing і іранська авіакомпанія Iran Aseman Airlines досягли угоди про продаж в Іран 30 літаків.
Трамп 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з Спільного всеосяжного плану дій, укладеного в 2015 році і що обмежував ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування відповідних санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх рестрикцій, введених Сполученими Штатами і Євросоюзом.
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