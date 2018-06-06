Boeing відмовилася від контрактів на $20 млрд з постачання літаків Ірану

Корпорація Boeing не буде поставляти Ірану літаки відповідно до підписаних раніше контрактів на суму близько $20 млрд у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа вийти з угоди щодо іранського атому і його обіцянкою відновити раніше скасовані санкції.

"Ми поки що не постачали ніяких літаків Ірану, і, оскільки ми більше не маємо ліцензії на торгівлю з Іраном, ми не будемо поставляти машини", - цитує AFP представника Boeing.

У вересні 2016 року адміністрація президента США Барака Обами дозволила продаж Ірану цивільної авіатехніки, оскільки досягнуті в 2015 році у Відні домовленості щодо ядерної програми Тегерана передбачають відновлення подібної ділової активності. У грудні 2016 року найбільший іранський авіаперевізник Iran Air підписав з Boeing угоду про придбання 80 пасажирських літаків. Постачання передбачалося здійснювати протягом 10 років, починаючи з 2018 року, сума контракту становила $16,6 млрд. У квітні 2017 року концерн Boeing і іранська авіакомпанія Iran Aseman Airlines досягли угоди про продаж в Іран 30 літаків.

Трамп 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з Спільного всеосяжного плану дій, укладеного в 2015 році і що обмежував ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування відповідних санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх рестрикцій, введених Сполученими Штатами і Євросоюзом.