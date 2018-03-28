БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПід час розслідування програми "Схеми" і після спілкування журналістів із заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським його автомобільна корпорація "Богдан Моторс" вирішила закуповувати тягові електродвигуни для тролейбусів в українського державного заводу, а не в російського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Богдан" Гладковського перейшов із російських двигунів на українські
Олег Гладковський – давній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка
Ілюстрація: Радіо Свобода / Схеми
Про це повідомляє "Радіо Свобода". Раніше журналісти в розслідуванні "Російське серце українського "Богдана" виявили, що корпорація "Богдан Моторс" закуповує двигуни для тролейбусів "Богдан" у "Псковського електромашинобудівного заводу", який виробляє, в тому числі, продукцію для військової техніки у Росії.
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Нагадаємо, що головним імпортером українського озброєння у 2013-2017 роках була Росія.
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