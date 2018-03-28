"Богдан" Гладковського перейшов із російських двигунів на українські Олег Гладковський – давній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка

Під час розслідування програми "Схеми" і після спілкування журналістів із заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським його автомобільна корпорація "Богдан Моторс" вирішила закуповувати тягові електродвигуни для тролейбусів в українського державного заводу, а не в російського.

Ілюстрація: Радіо Свобода / Схеми

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