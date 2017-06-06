"Богдан" виграв тендер на поставку 80 тролейбусів до Києва за 500 мільйонів
Згідно з результатами аукціону, що відбувся 2 червня в системі ProZorro, за першим лотом на поставку 60 тролейбусів конкурентом корпорації "Богдан" було ТОВ "МАЗтранссервіс" і офіційний дилер білоруського "Белкоммунмаш" СП "Янікс", які запропонували техніку відповідно за 318 млн грн і 308, 88 млн грн, і не знизили ціни під час аукціону, тоді як "Богдан" знизив її з 316,8 млн грн до 308,82 млн грн (за очікуваної суми 318 млн грн), - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
До участі в торгах не був допущений "СТГ Інженеринг" (тролейбуси ЛАЗ), який безуспішно намагався оскаржити це рішення.
За другим лотом "Богдан Моторс" під час аукціону знизив ціну з 192 млн грн до 191,04 млн грн, тоді як його єдиний конкурент "МАЗтранссервіс" запропонував тролейбуси за 191,904 млн грн і ціну під час торгів не знижував.
Усі тролейбуси, згідно з умовами тендера, мають бути поставлені Києву до кінця року.
Як повідомлялося, наприкінці 2016 року корпорація "Богдан" завершила постачання Києву понад 200 тролейбусів завдовжки 12 і 18 метрів за кошти ЄБРР.
У вересні того ж року корпорація виграла тендер на поставку ще 40 тролейбусів. Київ планував закупити тоді 100 тролейбусів, однак торги на закупівлю 60 тролейбусів- "гармошок" не відбулися через недостатню кількість учасників.
У лютому поточного року Кабінет Міністрів України дозволив при закупівлі автобусів, тролейбусів і електробусів за бюджетні кошти збільшити розмір передоплати до 70% їхньої вартості (раніше - 30%) з терміном погашення до восьми місяців для автобусів, електробусів та інших колісних транспортних засобів, для трамваїв - до одного року.
Співвласником "Богдан Моторс" раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБОУ.
Нагадаємо, "Богдан" став найбільшим постачальником автобусів і тролейбусів в Україні після Революції Гідності.
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