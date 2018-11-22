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"Богдан" представив першу українську електровантажівку

Електровантажівка призначена для механізованого завантаження твердих побутових відходів
Корпорація "Богдан" представила повністю електричну вантажівку ERCV27, виготовлену для данської компанії Banke Electromotive.
"Богдан" представив першу українську електровантажівку Фото: LIGA.net

Спецмашина ERCV27 здатна розвивати швидкість до 80 км/год. Запас ходу без підзарядки тягових батарей при повній допустимій масі становить 220 км, а термін їх експлуатації досягає 12 років, повідомили в прес-службі корпорації.

Вантажівка обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеоспостереження та кондиціонером.

Після завершення сертифікації в Данії планується початок її серійного випуску в рамках масштабного контракту з європейською компанією. Вона буде працювати в містах ЄС.

Водночас в корпорації звертають увагу, що Україна поки не має значного інтересу до подібної техніки.

В перспективі нею можуть зацікавитися і українські міста, для яких питання екологічності транспорту стане визначальним, вважають в компанії.

 

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22 11 2018 12:05
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