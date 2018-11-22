"Богдан" представив першу українську електровантажівку

Корпорація "Богдан" представила повністю електричну вантажівку ERCV27, виготовлену для данської компанії Banke Electromotive.

Спецмашина ERCV27 здатна розвивати швидкість до 80 км/год. Запас ходу без підзарядки тягових батарей при повній допустимій масі становить 220 км, а термін їх експлуатації досягає 12 років, повідомили в прес-службі корпорації.

Вантажівка обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеоспостереження та кондиціонером.

Після завершення сертифікації в Данії планується початок її серійного випуску в рамках масштабного контракту з європейською компанією. Вона буде працювати в містах ЄС.

Водночас в корпорації звертають увагу, що Україна поки не має значного інтересу до подібної техніки.

В перспективі нею можуть зацікавитися і українські міста, для яких питання екологічності транспорту стане визначальним, вважають в компанії.