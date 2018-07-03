"Богдан" за два роки отримав 26 мільйонів на тендерах для АТО

За відсутності конкурентів протягом серпня-вересня минулого року ТОВ "Богдан Індустрія" отримало два контракти від Національної гвардії, - повідомив Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, посилаючись на аналіз відкритих закупівель, при якому не враховувалися засекречені контракти, інформує "Економічна правда".

Перший контракт на 2,78 млн гривень за постачання 6-и позашляховиків Great Wall Haval H3.

Другий контракт на 9,32 млн гривень за постачання 15 вантажних автомобілів, модель яких не зазначена.

У 2016 році фірма отримала ще три контракти від Нацгвардії: контракт на 8 млн гривень за постачання 14 пікапів Great Wall Wingle 5; контракт на 2,5 млн гривень за постачання 5-и позашляховиків Great Wall Haval H3 та контракт на 2,9 млн гривень за шість авто, модель яких не зазначена.

Всі три угоди підписані без конкурсу після так званої переговрної процедури, яку провели в короткі строки через АТО.

Ще один контракт на постачання двигунів на 640 тис гривень "Богдан" отримав від державної компанії "Артем" з концерну "Укроборонпром".

ТОВ "Богдан Індустрія" входить до корпорації "Богдан Моторс".

Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс.

Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.

Як відомо, Міністерство оборони замовило у "Богдан Моторс" 200 санітарних автомобілів.

У квітні 2017 року військовим було передано першу партію техніки.

Згодом стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.

У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.

Пізніше в корпорації "Богдан" запевнили, що про відмову Міноборони від закупівель не йдеться.

Натомість Міноборони засекретило угоди про постачання автомобілів "Богдан 2251".