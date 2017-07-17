"Богдан" запускає серійне виробництво автобусів з газовим двигуном
"Це дасть змогу компанії вийти на нові ринки збуту та сприятиме завантаженню підприємства. Нові моделі автобусів, тролейбусів та електробусів, в тому числі газовий, повністю відповідають вітчизняним та європейським екологічним стандартам", - повідомляє прес-служба підприємства.
"Богдан А22115" працює на метані, через що його рівень шкідливих викидів в атмосферу мінімальний порівняно з дизельними чи бензиновими двигунами.
Для потреб пасажирів на інвалідних візках в новому автобусі встановлено трап для заїзду, а в передній частині салону обладнані спеціальні місця для людей з обмеженими можливостями. Загальна пасажиромісткість автобусу становить 56 осіб, у тому числі, 18 місць для сидіння.
Нагадаємо, що раніше "Богдан" заявляв про перешкоджання його роботи з боку контролюючих та фіскальних органів, пригрозивши навіть подати позов до Європейського суду з прав людини. При цьому компанія припинила роботу близько третини своїх автоцентрів.
Корпорація "Богдан" належала Петру Порошенку. У 2009 році Порошенко продав свою мажоритарну частку в компанії своєму партнеру і топ-менеджеру "Богдана" Олегу Свинарчуку.
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