"Богдан" запускає серійне виробництво автобусів з газовим двигуном

Загальна пасажиромісткість автобусу становить 56 осіб, у тому числі, 18 місць для сидіння

Український автовиробник "Богдан Моторс" запускає серійне виробництво автобусів "Богдан А22115" із газовими двигунами.

"Це дасть змогу компанії вийти на нові ринки збуту та сприятиме завантаженню підприємства. Нові моделі автобусів, тролейбусів та електробусів, в тому числі газовий, повністю відповідають вітчизняним та європейським екологічним стандартам", - повідомляє прес-служба підприємства.

"Богдан А22115" працює на метані, через що його рівень шкідливих викидів в атмосферу мінімальний порівняно з дизельними чи бензиновими двигунами.

Для потреб пасажирів на інвалідних візках в новому автобусі встановлено трап для заїзду, а в передній частині салону обладнані спеціальні місця для людей з обмеженими можливостями. Загальна пасажиромісткість автобусу становить 56 осіб, у тому числі, 18 місць для сидіння.

Нагадаємо, що раніше "Богдан" заявляв про перешкоджання його роботи з боку контролюючих та фіскальних органів, пригрозивши навіть подати позов до Європейського суду з прав людини. При цьому компанія припинила роботу близько третини своїх автоцентрів.

Корпорація "Богдан" належала Петру Порошенку. У 2009 році Порошенко продав свою мажоритарну частку в компанії своєму партнеру і топ-менеджеру "Богдана" Олегу Свинарчуку.