Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Богдан" запускає серійне виробництво автобусів з газовим двигуном

Загальна пасажиромісткість автобусу становить 56 осіб, у тому числі, 18 місць для сидіння
Український автовиробник "Богдан Моторс" запускає серійне виробництво автобусів "Богдан А22115" із газовими двигунами.
"Богдан" запускає серійне виробництво автобусів з газовим двигуном Фото: produced.in.ua

"Це дасть змогу компанії вийти на нові ринки збуту та сприятиме завантаженню підприємства. Нові моделі автобусів, тролейбусів та електробусів, в тому числі газовий, повністю відповідають вітчизняним та європейським екологічним стандартам", - повідомляє прес-служба підприємства.

"Богдан А22115" працює на метані, через що його рівень шкідливих викидів в атмосферу мінімальний порівняно з дизельними чи бензиновими двигунами.

Для потреб пасажирів на інвалідних візках в новому автобусі встановлено трап для заїзду, а в передній частині салону обладнані спеціальні місця для людей з обмеженими можливостями. Загальна пасажиромісткість автобусу становить 56 осіб, у тому числі, 18 місць для сидіння.

Нагадаємо, що раніше "Богдан" заявляв про перешкоджання його роботи з боку контролюючих та фіскальних органів, пригрозивши навіть подати позов до Європейського суду з прав людини. При цьому компанія припинила роботу близько третини своїх автоцентрів.

Корпорація "Богдан" належала Петру Порошенку. У 2009 році Порошенко продав свою мажоритарну частку в компанії своєму партнеру і топ-менеджеру "Богдана" Олегу Свинарчуку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2017 21:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.