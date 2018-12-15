CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіографічна драма "Богемна рапсодія" про життя Фредді Меркьюрі, соліста групи Queen, стала найуспішнішим музичним байопіком в історії кіно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Богемна рапсодія" стала найуспішнішим музичним фільмом в історії
Стрічка зібрала в прокаті понад 608 млн доларів
Фото: foxmovies.com
"Богемна рапсодія" обійшла минулого рекордсмена - фільм "Найбільший шоумен" з Х'ю Джекманом, який зібрав у світовому прокаті понад 430 млн доларів, повідомляє Deadline.
У Північній Америці картина зібрала 175,7 млн, у Великобританії - 57,9 млн, в Кореї - 56 млн доларів, в Японії - 41,7 млн доларів, у Франції - 29 млн доларів, в Австралії - 25, 6 млн доларів.
Також, композиція Bohemian Rhapsody британської групи Queen визнана найпопулярнішою композицією ХХ століття на стрімінгових сервісах.
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15 12 2018 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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