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"Богемна рапсодія" стала найуспішнішим музичним фільмом в історії

Стрічка зібрала в прокаті понад 608 млн доларів
Біографічна драма "Богемна рапсодія" про життя Фредді Меркьюрі, соліста групи Queen, стала найуспішнішим музичним байопіком в історії кіно.
"Богемна рапсодія" стала найуспішнішим музичним фільмом в історії Фото: foxmovies.com

"Богемна рапсодія" обійшла минулого рекордсмена - фільм "Найбільший шоумен" з Х'ю Джекманом, який зібрав у світовому прокаті понад 430 млн доларів, повідомляє Deadline.

У Північній Америці картина зібрала 175,7 млн, у Великобританії - 57,9 млн, в Кореї - 56 млн доларів, в Японії - 41,7 млн ​​доларів, у Франції - 29 млн доларів, в Австралії - 25, 6 млн доларів.

Також, композиція Bohemian Rhapsody британської групи Queen визнана найпопулярнішою композицією ХХ століття на стрімінгових сервісах.

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15 12 2018 16:54
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