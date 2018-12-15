"Богемна рапсодія" стала найуспішнішим музичним фільмом в історії Стрічка зібрала в прокаті понад 608 млн доларів

Біографічна драма "Богемна рапсодія" про життя Фредді Меркьюрі, соліста групи Queen, стала найуспішнішим музичним байопіком в історії кіно.

Фото: foxmovies.com

"Богемна рапсодія" обійшла минулого рекордсмена - фільм "Найбільший шоумен" з Х'ю Джекманом, який зібрав у світовому прокаті понад 430 млн доларів, повідомляє Deadline. У Північній Америці картина зібрала 175,7 млн, у Великобританії - 57,9 млн, в Кореї - 56 млн доларів, в Японії - 41,7 млн ​​доларів, у Франції - 29 млн доларів, в Австралії - 25, 6 млн доларів. Також, композиція Bohemian Rhapsody британської групи Queen визнана найпопулярнішою композицією ХХ століття на стрімінгових сервісах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію