Боголюбов підтвердив, що є громадянином чотирьох держав
Про це сказано в його повідомленні уряду України від 6 листопада, текст якого є у розпорядженні "Українських Новин".
Зокрема, у своєму звертанні до уряду він вказав, що є громадянином України, Великої Британії, Ізраїлю й Кіпру.
Також він вказав, що проживає в Женеві, Швейцарія.
Раніше британська The Guardian повідомляла, що Боголюбов одержав паспорт громадянина Кіпру в 2010 році.
За інформацією "Українських Новин", Боголюбов вимагає від уряду України компенсацію за "незаконну експропріацію" його частки й коштів у "ПриватБанку".
Він не повідомляє загальної суми претензій, при цьому уточнює, що у випадку відмови він як громадянин Великої Британії звернеться в незалежний третейський суд.
До націоналізації "ПриватБанку" в грудні 2016 року, Боголюбов був його співвласником (33,25% акцій).
Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат