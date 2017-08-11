Боголюбов підтвердив, що є громадянином чотирьох держав

Бізнесмен вимагає від уряду України компенсацію за "незаконну експропріацію" його частки й коштів у "ПриватБанку"

Колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов підтвердив наявність громадянства чотирьох країн.

Про це сказано в його повідомленні уряду України від 6 листопада, текст якого є у розпорядженні "Українських Новин".

Зокрема, у своєму звертанні до уряду він вказав, що є громадянином України, Великої Британії, Ізраїлю й Кіпру.

Також він вказав, що проживає в Женеві, Швейцарія.

Раніше британська The Guardian повідомляла, що Боголюбов одержав паспорт громадянина Кіпру в 2010 році.

За інформацією "Українських Новин", Боголюбов вимагає від уряду України компенсацію за "незаконну експропріацію" його частки й коштів у "ПриватБанку".

Він не повідомляє загальної суми претензій, при цьому уточнює, що у випадку відмови він як громадянин Великої Британії звернеться в незалежний третейський суд.

До націоналізації "ПриватБанку" в грудні 2016 року, Боголюбов був його співвласником (33,25% акцій).

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".