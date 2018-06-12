ПОЛІТИКА НОВИНИДепутат Верховної Ради від БПП Ольга Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Богомолець йде в президенти
Богомолець балотувалася у президенти в 2014 році
Ольга Богомолець. Фото: uk.wikipedia.org
"Я йду у Президенти України, щоб стати гарантом справедливості для кожного українця", - заявила вона у своєму зверненні на сторінці у Facebook.
Як відомо, Богомолець балотувалася у президенти в 2014 році.
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У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
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06 12 2018 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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