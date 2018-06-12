Богомолець йде в президенти

Богомолець балотувалася у президенти в 2014 році

Депутат Верховної Ради від БПП Ольга Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти України.

"Я йду у Президенти України, щоб стати гарантом справедливості для кожного українця", - заявила вона у своєму зверненні на сторінці у Facebook.

Як відомо, Богомолець балотувалася у президенти в 2014 році.

Вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України мають пройти 27 жовтня 2019 року.