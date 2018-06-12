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Богомолець йде в президенти

Богомолець балотувалася у президенти в 2014 році
Депутат Верховної Ради від БПП Ольга Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти України.
Богомолець йде в президенти Ольга Богомолець. Фото: uk.wikipedia.org

"Я йду у Президенти України, щоб стати гарантом справедливості для кожного українця", - заявила вона у своєму зверненні на сторінці у Facebook.

Як відомо, Богомолець балотувалася у президенти в 2014 році.

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Вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України мають пройти 27 жовтня 2019 року.

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

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06 12 2018 12:36
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