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Богословська оголосила, що йде на президентські вибори, - ВІДЕО

Інна Богословська навіть не сумнівається, що може виграти президентські перегони
Колишній народний депутат України III, VI і VII скликань від "Партії регіонів" Інна Богословська вирішила балотуватися на президентських виборах.
Богословська оголосила, що йде на президентські вибори, - ВІДЕО Інна Богословська. Фото: buknews.com.ua

За словами Богословської, вона робить це не заради влади, а для того, що б "вдвічі зменшити президентські повноваження". Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, що Інна Богословська вийшла з Партії регіонів 30 листопада 2013 року - після побиття студентів на Майдані. До цього часу вона була одним із чільних "спікерів" партії Віктора Януковича. Зокрема, вона була головним публічним обвинувачувачем Юлії Тимошенко у "газовій справі". Лідера "Батьківщини" навіть арештували у день народження Богословської

У березні 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував допит екс-нардепа Інни Богословської у справі про побиття координатора харківського Євромайдану Василя Рябка.

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