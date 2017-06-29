Богословська оголосила, що йде на президентські вибори, - ВІДЕО
За словами Богословської, вона робить це не заради влади, а для того, що б "вдвічі зменшити президентські повноваження". Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".
Нагадаємо, що Інна Богословська вийшла з Партії регіонів 30 листопада 2013 року - після побиття студентів на Майдані. До цього часу вона була одним із чільних "спікерів" партії Віктора Януковича. Зокрема, вона була головним публічним обвинувачувачем Юлії Тимошенко у "газовій справі". Лідера "Батьківщини" навіть арештували у день народження Богословської.
У березні 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував допит екс-нардепа Інни Богословської у справі про побиття координатора харківського Євромайдану Василя Рябка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків