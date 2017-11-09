Богуслаєва підозрюють в незаконному продажі 56% "Мотор Січі"
Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду від 7 вересня, повідомляє Liga.net.
Згідно з рішенням, 6 квітня 2016 "Мотор Січ" отримало від компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови) 100 млн доларів під 0,3% річних в рамках договору позики від 29 січня 2016 року з китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.
Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment є власником 100% статутного капіталу компанії Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), яка в свою чергу є власником 100% статутного капіталу компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
Після цього, протягом 2016 року, громадянин України, ім'я якого в судовому рішенні не наводиться, продав 56% акцій ПАТ "Мотор Січ" довіреним особам власника китайської Beijing Skyrizon. Згідно з текстом рішення суду, громадянин України, який нібито здійснив продаж акцій "Мотор Січі", раніше безпосередньо володів 15,83% акцій підприємства. Також йому належали 17,3% "Мотор Січі" через підконтрольну Business House Helena і 15,7% через компанії ТОВ Гарант Інвест, ТОВ Гарант Альфа, ЗАТ Торговий дім "Олена", СК Мотор Гарант і інші структури.
Раніше народний депутат, почесний президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв задекларував за 2016 рік зменшення розміру йому пакета акцій "Мотор Січі" з 15,8% до 1%. СБУ в липні відкрила кримінальне провадження за статтями "диверсія" і "підготовка до злочину".
Шевченківський районний суд Києва в вересні заарештував акції "Мотор Січі", які обліковуються на рахунках СП ТОВ Драгон Капітал і належать таким компаніям: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські острови), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британські Віргінські острови), Granum Corporation (Панама).
В'ячеслав Богуслаєв в коментарі Liga.net не підтвердив і не спростував інформацію про продаж акцій.
"Я громадянин України. Біржа в Києві з продажу і купівлі акцій працює. Я стежу за нею кожен день. Тому я не можу дати коментар. Є організація Dragon Capital. Вона може щось сказати, оскільки вони є власниками акцій. Поняття не маю де і як вони купували. у нас все в порядку, завод працює", - зазначив Богуслаєв.
Власник Dragon Capital Томаш Фіала не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про угоду.
Нагадаємо, що співробітники Генеральної прокуратури виявили злочинну схему з присвоєння менеджментом публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" (Запоріжжя) 350 млн гривень.
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