Бої за Мосул: Amnesty International зафіксувала грубі порушення з обох сторін конфлікту

Зазначається, що бойовики ІД заважали цивільному населенню бігти з Мосула, заваривши ворота і встановивши міни

У боях за Мосул обидві сторони зробили військові злочини, заявила Amnesty International. За даними організації, джихадісти використовували мирних жителів, як живі щити, а війська коаліції застосовували неприпустимі види зброї.

Обидві сторони, які воювали за іракське місто Мосул, здійснили тяжкі злочини проти цивільного населення, стверджує Amnesty International.

"У деяких випадках ці діяння рівносильні військовим злочинам", - констатували правозахисники в доповіді "За всяку ціну" ( "At any cost"), представленому в Берліні у вівторок, 11 липня, інформує портал Delfi.

У документі, зокрема, йдеться про те, що бойовики з джихадистської угруповання "Ісламська держава" (ІГ) в боях за західну частину Мосула використовували в якості живих щитів мирних жителів, зігнаних з навколишніх сіл. У той же час іракські солдати і війська коаліції під командуванням США застосовували озброєння, "які ні за яких обставин неприпустимо застосовувати в густонаселених районах".

У доповіді AI, в якому наведені показання очевидців - місцевих жителів, медичного персоналу та експертів у галузі озброєнь, - повідомляється також, що бойовики ІД заважали цивільному населенню бігти з Мосула, заваривши ворота і встановивши міни. Багато людей, котрі чинили опір бойовикам, були вбиті. У той же час війська коаліції вбили не менше 426 мирних жителів, застосовуючи важкі і невисокоточние види озброєнь. Так, в одному з випадків при спробі ліквідувати двох снайперів були вбиті 105 цивільних осіб. Amnesty закликала провести незалежне розслідування передбачуваних військових злочинів в Мосулі.

Нагадаємо, 9 липня іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.

Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.