Бої за Мосул: Amnesty International зафіксувала грубі порушення з обох сторін конфлікту
Обидві сторони, які воювали за іракське місто Мосул, здійснили тяжкі злочини проти цивільного населення, стверджує Amnesty International.
"У деяких випадках ці діяння рівносильні військовим злочинам", - констатували правозахисники в доповіді "За всяку ціну" ( "At any cost"), представленому в Берліні у вівторок, 11 липня, інформує портал Delfi.
У документі, зокрема, йдеться про те, що бойовики з джихадистської угруповання "Ісламська держава" (ІГ) в боях за західну частину Мосула використовували в якості живих щитів мирних жителів, зігнаних з навколишніх сіл. У той же час іракські солдати і війська коаліції під командуванням США застосовували озброєння, "які ні за яких обставин неприпустимо застосовувати в густонаселених районах".
У доповіді AI, в якому наведені показання очевидців - місцевих жителів, медичного персоналу та експертів у галузі озброєнь, - повідомляється також, що бойовики ІД заважали цивільному населенню бігти з Мосула, заваривши ворота і встановивши міни. Багато людей, котрі чинили опір бойовикам, були вбиті.
У той же час війська коаліції вбили не менше 426 мирних жителів, застосовуючи важкі і невисокоточние види озброєнь. Так, в одному з випадків при спробі ліквідувати двох снайперів були вбиті 105 цивільних осіб. Amnesty закликала провести незалежне розслідування передбачуваних військових злочинів в Мосулі.
Нагадаємо, 9 липня іракське місто Мосул було звільнено від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Бойовики ІДІЛ взяли місто під свій контроль у червні 2014 року. Звідти лідер ІДІЛ проголосив створення халіфату. Армія Іраку робила декілька спроб звільнити місто, але вони закінчувалися невдало. Мосул був головним містом ІДІЛ в Іраку.
Спецперація збройних сил держави зі звільнення Мосула почалася в жовтні минулого року. Їй сприяла авіація США і сили міжнародної коаліції.
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