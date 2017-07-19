Боєць 128-ї бригади Золтан Балаж загинув у бою з бойовиками в районі Зайцевого
Цю звістку Mukachevo.net підтвердили офіційно в 128 бригаді ЗСУ.
"Бій з проросійськими бойовиками, який супроводжувався потужними артобстрілами, тривав вчора кілька годин. Близько 20:30 відбувся черговий обстріл позицій бійців ЗСУ, ймовірно з мінометів або РПГ.
Виноградівець Золтан Балаж ніс бойове чергування в районі Зайцевого, де і тривав бій. Там боєць зазнав численних осколкових поранень, не сумісних із життям", - йдеться в повідомленні.
"Золтан загинув. Осколкове в серце. Не треба пафосних постів і коментарів. Просто пом'янути. Вибач, друже, за все", - написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Володимир Рунець.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу загинуло двоє українських військових, ще четверо були поранені.
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