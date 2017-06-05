CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ40-річний боєць 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка після виходу із зони бойових дій на Донбасі базується в Чугуївському районі Харківщини, наклав на себе руки в суботу, 6 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Боєць 54-ї бригади наклав на себе руки
Причиною самогубства стали сімейні обставини
Фото: google.com
Про це повідомляється на сторінці 54-й ОМБ у Facebook.
"Сьогодні в нашій бригаді стався випадок суїциду. За фактом смерті військовослужбовця 1977 року розпочато службове розслідування", – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, причиною самогубства стали сімейні обставини.
Нагадаємо, на Харківщині 23-річний військовослужбовець строкової служби наклав на себе руки.
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06 05 2017 23:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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