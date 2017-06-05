Боєць 54-ї бригади наклав на себе руки Причиною самогубства стали сімейні обставини

40-річний боєць 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка після виходу із зони бойових дій на Донбасі базується в Чугуївському районі Харківщини, наклав на себе руки в суботу, 6 квітня.

Фото: google.com

Про це повідомляється на сторінці 54-й ОМБ у Facebook. "Сьогодні в нашій бригаді стався випадок суїциду. За фактом смерті військовослужбовця 1977 року розпочато службове розслідування", – йдеться в повідомленні. За попередніми даними, причиною самогубства стали сімейні обставини. Нагадаємо, на Харківщині 23-річний військовослужбовець строкової служби наклав на себе руки.

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