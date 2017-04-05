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Боєць АТО підірвав себе, щоб не здатись в полон

Українська сторона докладає зусиль для повернення тіл
Штаб АТО уточнив дані щодо загиблих 1 травня: з української сторони загинуло троє військових та ще четверо отримали поранення.
Боєць АТО підірвав себе, щоб не здатись в полон Фото: з вільних джерел

1 травня після 17 години група українських військових потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське, -  повідомив речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, інформує "Українська правда".

"Унаслідок цього обстрілу серед бійців з’явилися поранені. Під час евакуації пораненого троє загинули. Один підірвав себе гранатою, щоб не потрапити  полон", - заявив Мотузяник.

Українська сторона докладає зусиль для повернення тіл.

Таким чином, 1 травня втрати української армії склали: 3 загиблих і 4 поранено, з них 3 загиблих і 3  поранених припадають саме на селище Луганське.

Нагадаємо, що ситуація в районі проведення АТО напружена. Російсько-терористичні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України.

 
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04 05 2017 14:34
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