Боєць АТО підірвав себе, щоб не здатись в полон

Штаб АТО уточнив дані щодо загиблих 1 травня: з української сторони загинуло троє військових та ще четверо отримали поранення.

1 травня після 17 години група українських військових потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське, - повідомив речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, інформує "Українська правда".

"Унаслідок цього обстрілу серед бійців з’явилися поранені. Під час евакуації пораненого троє загинули. Один підірвав себе гранатою, щоб не потрапити полон", - заявив Мотузяник.

Українська сторона докладає зусиль для повернення тіл.

Таким чином, 1 травня втрати української армії склали: 3 загиблих і 4 поранено, з них 3 загиблих і 3 поранених припадають саме на селище Луганське.

Нагадаємо, що ситуація в районі проведення АТО напружена. Російсько-терористичні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України.