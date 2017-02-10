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Боєць АТО підірвався на міні біля Богданівки

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я
За минулу добу один український військовослужбовець загинув на Донбасі
Боєць АТО підірвався на міні біля Богданівки Фото: УНІАН

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку окупанти тричі відкривали вогонь з гранатометів різних видів і стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік Зайцевого. А близько 11-ї ночі вороги обстріляли будинки мирних жителів цього селища. Також терористи двічі гатили з гранатометів та стрілецької зброї у районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку під вогонь з озброєння БМП і протитанкового гранатомету потрапили позиції біля Новотроїцького, а з озброєння БТР та великокаліберного кулемета - неподалік Гнутового.

"Також вчора вдень, під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки, підірвався на міні та отримав поранення несумісні з життям один український військовий", - наголосили у штабі.

На Луганському напрямку близько 10-ї години ночі окупанти били з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по наших опорних пунктах неподалік Кримського.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. У відповідь українські військові 12 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок підриву загинув один наш військовослужбовець", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України підтвердили, що в зоні проведення Антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення за минулу добу.

На російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" зафіксовано збільшення кількості осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках.

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02 10 2017 07:33
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