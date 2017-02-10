Боєць АТО підірвався на міні біля Богданівки

За минулу добу один український військовослужбовець загинув на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку окупанти тричі відкривали вогонь з гранатометів різних видів і стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік Зайцевого. А близько 11-ї ночі вороги обстріляли будинки мирних жителів цього селища. Також терористи двічі гатили з гранатометів та стрілецької зброї у районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку під вогонь з озброєння БМП і протитанкового гранатомету потрапили позиції біля Новотроїцького, а з озброєння БТР та великокаліберного кулемета - неподалік Гнутового.

"Також вчора вдень, під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки, підірвався на міні та отримав поранення несумісні з життям один український військовий", - наголосили у штабі.

На Луганському напрямку близько 10-ї години ночі окупанти били з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по наших опорних пунктах неподалік Кримського.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. У відповідь українські військові 12 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок підриву загинув один наш військовослужбовець", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України підтвердили, що в зоні проведення Антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення за минулу добу.

На російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" зафіксовано збільшення кількості осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках.