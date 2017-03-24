CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики обстріляли з важкої зброї позиції сил АТО біля Троїцького Луганської області, як мінімум 1 військовослужбовець загинув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військовий ЗСУ загинув у результаті обтрілу бойовиків під Троїцьким
Сили АТО біля Троїцького були обстріляні з гранатометів і мінометів
Фото:rbc.ua
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Троїцьке Луганської області, загинув військовослужбовець Збройних Сил України, - повідомляє прес-центр штабу АТО вдень 24 березня.
Обстріл наших позицій на даному напрямку вівся з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82мм.
Нагадаємо, за минулу добу, 23 березня, порушуючи існуючі домовленості, російсько-окупаційні війська 94 рази обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм вздовж всієї лінії розмежування.
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24 03 2017 13:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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