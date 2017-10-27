Боєць АТО зазнав травм під час обстрілу Пісків з гранатометів

За минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Приморському напрямку окупанти 4 рази накривали позиції біля Гнутового вогнем з 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного та Павлополя вони гатили з мінометів калібру 82 міліметри.

Напруженою залишалася ситуація біля Авдіївки, що на Донецькому напрямку, де терористи двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Український військовослужбовець зазнав бойової травми неподалік Пісків, потрапивши під гранатометний вогонь.

На Луганському напрямку позиції на підступах до Станиці Луганської обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир’я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму", - підсумували у штабі.

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