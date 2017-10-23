Боєць Росгвардії у Чечні застрелив чотирьох товаришів зі служби

Співробітник Росгвардії застрелив чотирьох своїх товаришів зі служби у військовій частині в Чечні.

За попередньою інформацією, близько 16-ї години старший лейтенант відкрив стрілянину в приміщенні казарми в станиці Шелковській, повідомляє РИА Новости з посиланням на департамент із взаємодії із засобами масової інформації.

Повідомляється, що військовослужбовця ліквідовано черговим підрозділом.

Про подію сповістили військову прокуратуру і військово-слідчий відділ. Призначена службова перевірка.

"Для з'ясування всіх обставин на місце інциденту оперативно направлена група офіцерів Центрального апарату Росгвардії, до складу якої входять офіцери служби військ та безпеки військової служби, офіцери-фахівці з роботи з особовим складом і військові психологи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Чечні в ніч на 26 січня 2017 року ймовірно сталася масова позасудова страта, жертвами якої стали 27 осіб.