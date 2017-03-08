Боїнг Dreamliner намалював в небі над США силует літака

Літак знаходиться в повітрі вже 15 годин

"Боїнг-787" здійснює політ в американському повітряному просторі, його маршрут утворює силует самого літака.

"Боїнг-787" Dreamliner вилетів з Сіетла, куди має повернутися після закінчення своєї подорожі. Він знаходиться в повітрі вже 15 годин, повідомляє ВВС.

Простежити за польотом Dreamliner можна на сайті Radarbox24 або Flightradar24.