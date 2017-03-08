CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Боїнг-787" здійснює політ в американському повітряному просторі, його маршрут утворює силует самого літака.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Боїнг Dreamliner намалював в небі над США силует літака
Літак знаходиться в повітрі вже 15 годин
Скріншот
"Боїнг-787" Dreamliner вилетів з Сіетла, куди має повернутися після закінчення своєї подорожі. Він знаходиться в повітрі вже 15 годин, повідомляє ВВС.
Простежити за польотом Dreamliner можна на сайті Radarbox24 або Flightradar24.
На момент публікації матеріалу літак "домалював" своє праве крило і знаходиться на шляху до аеропорту в Сіетлі.
"Боїнг-787" Dreamliner - пасажирський літак, розрахований приблизно на 300 пасажирів. Лайнер здійснив свій перший комерційний рейс у 2011 і, як стверджують у компанії, є більш економічним, ніж попередні моделі Boeing.
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03 08 2017 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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