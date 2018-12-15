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Бокс: Далакян нокаутував Леброна і захистив титул WBA

В андеркарті вечора боксу в Києві здобули перемоги ще два українця
Український чемпіон знову завершив бій достроково.
Бокс: Далакян нокаутував Леброна і захистив титул WBA бокс далакян

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян сьогодні вдруге захистив свій титул. В Києві українець нокаутував в 6 раунді Грегоріо Леброна з Домініканської республіки, повідомляє "Укрінформ".

Бій пройшов в Києві на вертолітному майданчику в КВЦ "Парковому". Далакян мав значну перевагу, кілька разів відправляв суперника в нокдаун і здобув перемогу в 6 раунді технічним нокаутом.

В андеркарті вечора боксу в Києві здобули перемоги ще два українця. Владислав Сіренко нокаутував бразильця Насіменто в 3 раунді. Олександр Захожий нокаутував бразильця Жуніора також в 3 раунді.

Нагадаємо, перший захист титулу Артем Далакян провів 17 червня цього року. В Києві він технічним нокаутом переміг Сірічая Тайєна.

Додамо, що у ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це був об'єднавчий бій, де на кону стояли одразу два чемпіонські пояси – WBA та WBO.

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15 12 2018 23:36
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