СПОРТ НОВИНИБоксер із ПАР Золані Тете в офіційному поєдинку в Белфасті здобув перемогу нокаутом, вдаривши суперника Сібонісо Гонью лише один раз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Боксер із ПАР переміг суперника рекордним 11-секундним нокаутом, – ВІДЕО
Переможець зробив лише один удар, бій завершився за 11 секунд
Фото: gettyimages.com
Бій за титул чемпіона світу в найлегшій вазі за версією WBO завершився за 11 секунд, що є абсолютним рекордом в титульних поєдинках.
Перемога стала 26-ою в кар'єрі 29-річного Тете. Він захистив титул чемпіона WBO. Загалом у нього в кар'єрі 21 перемога нокаутом.
Нагадаємо, українця Олександра Хижняка визнали кращим боксером чемпіонату світу.
Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) посів першу сходинку у рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі.
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19 11 2017 20:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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