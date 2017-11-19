Боксер із ПАР переміг суперника рекордним 11-секундним нокаутом, – ВІДЕО

Переможець зробив лише один удар, бій завершився за 11 секунд

Боксер із ПАР Золані Тете в офіційному поєдинку в Белфасті здобув перемогу нокаутом, вдаривши суперника Сібонісо Гонью лише один раз.

Бій за титул чемпіона світу в найлегшій вазі за версією WBO завершився за 11 секунд, що є абсолютним рекордом в титульних поєдинках.

Перемога стала 26-ою в кар'єрі 29-річного Тете. Він захистив титул чемпіона WBO. Загалом у нього в кар'єрі 21 перемога нокаутом.

Нагадаємо, українця Олександра Хижняка визнали кращим боксером чемпіонату світу.

Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) посів першу сходинку у рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі.