Усик готовий захистити Києво-Печерську лавру, якщо її атакуватимуть націоналісти

Український боксер, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик заявив, що буде захищати Києво-Печерську лавру від захоплення радикалами.

Про це він заявив в ефірі каналу "112 Україна".

Під час програми "Вечірній прайм" Усик відповідав на запитання у прямому ефірі. Один із глядачів поцікавився: "Якщо радикально налаштовані люди підуть захоплювати Лавру і проявляти насильство до монахів, якими будуть дії Олександра?" На що Усик коротко відповів: "Я стану на бік ченців".

"Коли я ставлю питання своєму духівникові, що відбувається, і як на це реагувати, він відповідає: "Говори їм просту річ: читайте Біблію, читайте Закон Божий, Євангеліє, там все написано". Як особисто я ставлюся [до Томосу]? Якщо люди стануть добрішими і почнуть прощати образи, якщо почнуть любити свого ближнього0 так, як Всевишній нас любить, тоді я за те, щоб його давали", — заявив боксер.

Він також додав, що головну причину всіх бід і проблем людина повинна шукати в собі і підкреслив, що "є православним християнином".

Раніше Служба безпеки України повідомила, що попередила провокації напередодні й під час проведення об'єднавчого церковного собору в Києві, сплановані російськими спецслужбами.