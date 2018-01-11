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Боксера Тайсона Ф'юрі забанили у Вікіпедії за вандальне редагування сторінки Володимира Кличка

Ф'юрі поскаржився, що його сторінку теж хтось постійно редагує, дописуючи неправдиву інформацію
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, британський боксер Тайсон Ф'юрі стверджує, що його забанили у Вікіпедії після редагування сторінки, присвяченої українцю Володимиру Кличку.
Боксера Тайсона Ф Фото: gettyimages.com

Про це пише видання As.

Відповідаючи на запитання, чи правдиві чутки, що він фальсифікував інформацію на сторінці Кличка, Ф'юрі сказав: "Так, це правда, поки мене не забанили у Вікіпедії".

"Я це зробив тому, що я хотів довести, що, оскільки це загальнодоступний сайт, кожен може написати що-небудь там, де захоче. Якщо ви захочете відредагувати мою сторінку, ви можете... Я ніколи не редагував нічого на своїй сторінці, але хтось продовжує це робити, пишучи, що я пішов з боксу. Я точно не пішов... Очевидно, що хтось хоче, щоб я пішов", – сказав Ф'юрі.

"Швидше за все, це хтось із Лондона", – додав боксер, ймовірно натякаючи на чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версією чотирьох боксерських асоціацій Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, 28 листопада 2015 року Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка і завоював чемпіонські титули за версією IBF, IBO, WBO, WBA super та The Ring. Згодом Ф'юрі відмовився захищати свої титули і втратив їх без бою.

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01 11 2018 23:57
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