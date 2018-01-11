Боксера Тайсона Ф'юрі забанили у Вікіпедії за вандальне редагування сторінки Володимира Кличка
Про це пише видання As.
Відповідаючи на запитання, чи правдиві чутки, що він фальсифікував інформацію на сторінці Кличка, Ф'юрі сказав: "Так, це правда, поки мене не забанили у Вікіпедії".
"Я це зробив тому, що я хотів довести, що, оскільки це загальнодоступний сайт, кожен може написати що-небудь там, де захоче. Якщо ви захочете відредагувати мою сторінку, ви можете... Я ніколи не редагував нічого на своїй сторінці, але хтось продовжує це робити, пишучи, що я пішов з боксу. Я точно не пішов... Очевидно, що хтось хоче, щоб я пішов", – сказав Ф'юрі.
"Швидше за все, це хтось із Лондона", – додав боксер, ймовірно натякаючи на чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версією чотирьох боксерських асоціацій Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, 28 листопада 2015 року Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка і завоював чемпіонські титули за версією IBF, IBO, WBO, WBA super та The Ring. Згодом Ф'юрі відмовився захищати свої титули і втратив їх без бою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії