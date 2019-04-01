Боксера, який убив співробітника Держохорони в Києві, заарештували із заставою 600 тис грн Прокуратура просила для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави

Печерський районний суд Києва заарештував на 60 діб з можливістю внесення застави підозрюваному в убивстві співробітника Служби державної охорони в центрі Києва.

Петро Очеретяний. Фото: УНН

"Суд постановив застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб", - заявила суддя, повідомляє УНН. Також було визначено розмір застави - 600 тис. гривень. Прокуратура просила для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, увечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", яка прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову. Загиблим виявився співробітник держохорони Василь Хмелюк. 3 січня підозрюваний у вбивстві - 36-річний боксер Петро Очеретяний - сам здався поліції.

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