CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПечерський районний суд Києва заарештував на 60 діб з можливістю внесення застави підозрюваному в убивстві співробітника Служби державної охорони в центрі Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Боксера, який убив співробітника Держохорони в Києві, заарештували із заставою 600 тис грн
Прокуратура просила для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави
Петро Очеретяний. Фото: УНН
"Суд постановив застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб", - заявила суддя, повідомляє УНН.
Також було визначено розмір застави - 600 тис. гривень.
Прокуратура просила для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, увечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", яка прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову. Загиблим виявився співробітник держохорони Василь Хмелюк.
3 січня підозрюваний у вбивстві - 36-річний боксер Петро Очеретяний - сам здався поліції.
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04 01 2019 21:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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