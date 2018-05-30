Боксеру Ломаченку проведуть операцію на плечі

Українському чемпіону світу WBA у легкій вазі Василю Ломаченку сьогодні, 30 травня, проведуть артроскопічну операцію на плечі, яке він пошкодив 12 травня у другому раунді бою проти венесуельця Хорхе Лінареса.

"Я не міг повноцінно використовувати свою праву руку, було дуже незручно продовжувати бій", - розповів Ломаченко, повідомляє ESPN.

Боксер зазначив, що планує повернутися на ринг у 2018 році.

"Є чіткі докази того, що у нього недавно був вивих плеча. Це найпоширеніша травма. У нього є значна нестабільність у правому плечі. Потрібно провести правильне лікування і все буде добре", - заначив хірург Ніл Элатраш, який раніше працював з Володимиром Кличком, Менні Пак’яо, Кобі Брайантом і Томом Бреді.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі, нокаутувавши Хорхе Лінареса в десятому раунді.