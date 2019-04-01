Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Боксеру Очеретяному, який вбив працівника УДО, оголосили підозру

За вчинене злочину йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі
Боксеру Петру Очеретяному, який під час конфлікту у Києві наніс смертельну травму працівнику УДО, оголосили про підозру.
Боксеру Очеретяному, який вбив працівника УДО, оголосили підозру Фото: "Киев оперативный"

"Підозрюваний, який вигулював собак, вступив у словесну перепалку із перехожими чоловіками і під час цього конфлікту вдарив одного з опонентів у щелепу. Від отриманої травми останній помер на місці", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook.

"Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні вказаного злочину, з місця події зник і лише увечері 03.01.2019 разом із адвокатом з’явився у Печерське управління поліції. Затриманим виявився 36-річний киянин, кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу", - повідомляють в прокуратурі.

Очеретяного затримано на підставі ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

За вчинене злочину йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", що прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову.

Пізніше стало відомо, що підозрюваним у вбивстві 26-річного чоловіка на Печерську, який згодом сам здався поліції, є боксер Петро Очеретяний.

Загиблий - Василь Хмелюк, співробітник Управління державної охорони.  

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2019 11:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.