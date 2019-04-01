Боксеру Очеретяному, який вбив працівника УДО, оголосили підозру
"Підозрюваний, який вигулював собак, вступив у словесну перепалку із перехожими чоловіками і під час цього конфлікту вдарив одного з опонентів у щелепу. Від отриманої травми останній помер на місці", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook.
"Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні вказаного злочину, з місця події зник і лише увечері 03.01.2019 разом із адвокатом з’явився у Печерське управління поліції. Затриманим виявився 36-річний киянин, кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу", - повідомляють в прокуратурі.
Очеретяного затримано на підставі ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
За вчинене злочину йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, ввечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", що прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову.
Пізніше стало відомо, що підозрюваним у вбивстві 26-річного чоловіка на Печерську, який згодом сам здався поліції, є боксер Петро Очеретяний.
Загиблий - Василь Хмелюк, співробітник Управління державної охорони.
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