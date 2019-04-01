Боксеру Очеретяному, який вбив працівника УДО, оголосили підозру

За вчинене злочину йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

Боксеру Петру Очеретяному, який під час конфлікту у Києві наніс смертельну травму працівнику УДО, оголосили про підозру.

"Підозрюваний, який вигулював собак, вступив у словесну перепалку із перехожими чоловіками і під час цього конфлікту вдарив одного з опонентів у щелепу. Від отриманої травми останній помер на місці", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook.

"Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні вказаного злочину, з місця події зник і лише увечері 03.01.2019 разом із адвокатом з’явився у Печерське управління поліції. Затриманим виявився 36-річний киянин, кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу", - повідомляють в прокуратурі.

Очеретяного затримано на підставі ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

За вчинене злочину йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.