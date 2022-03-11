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Болгарія може почати надавати Україні допомогу – ЗМІ

Оборонний та зовнішньополітичний комітети парламенту Болгарії схвалили дві пропозиції, подані проєвропейськими партіями ГЕРБ та Демократична Болгарія, які можуть дозволити країні розпочати надання військово-технічної допомоги Україні.
Болгарія може почати надавати Україні допомогу – ЗМІ Фото: google.com

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти рф.

Тепер, коли законопроєкт пройшов комітети, очікується, що він матиме достатню підтримку на пленарному засіданні, зокрема з боку ГЕРБ, партій Ми продовжуємо зміни, Демократична Болгарія та ДПС.

Проти законопроєкту виступають проросійські партії БСП та Вазраждане. Президент Румен Радєв, який зараз керує виконавчою владою, неодноразово висловлювався проти такого рішення і навіть називав його ініціаторів "розпалювачами війни", метою яких є втягування Болгарії у конфлікт.

"Відправка зброї в Україну однозначно робить нас, хоч і побічно, частиною конфлікту",  зазначив депутат Болгарської соціалістичної партії та колишній міністр закордонних справ Крістіан Вігенін.

Партія Вазраждане звернулася до міноборони з проханням проаналізувати ситуацію. Її підтримав в.о. міністра оборони Дімітар Стоянов, який заявив, що таке рішення потребує детального аналізу. Він заявив, що Болгарія не може втратити своїх зенітних ракетних комплексів С-300, додавши, що вони є основою протиповітряної оборони країни.

Як зазначив Атанас Славов із Демократичної Болгарії, утримання старого радянського озброєння стало практично неможливим після російської військової агресії проти України, і на порядку денному стоїть питання його заміни.

А Даніель Мітов від ГЕРБ відзначив запізнілість рішення та необхідність його швидкого розгляду. За його словами, список країн, які допомагають Україні, – це список цивілізованих країн.

Раніше повідомлялось, що Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури.

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03 11 2022 13:20
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