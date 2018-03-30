Болгарія не буде висилати російських дипломатів і повертає свого посла до Росії

Болгарія відмовилася висилати російських дипломатів з країни через отруєння в Британії колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради безпеки при болгарському уряді, повідомляє Укрінформ.

На засіданні було сказано, що Болгарія "солідарна з Великою Британією, але не буде висилати з країни російських дипломатів".

Крім того, було прийняте рішення повернути в Росію посла Болгарії, який раніше був відкликаний для проведення консультацій.

Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.