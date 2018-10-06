Болгарія оголосила дворічну програму реабілітації поранених українських військових

До Болгарії вирушила на реабілітацію перша група із 10 учасників АТО, які дістали поранення, травми та каліцтва під час бойових дій на сході України.

"9 червня у рамках Трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації у Болгарію на двотижневу реабілітацію вирушила група із 10 травмованих учасників бойових дій на сході України. Ця ініціатива реалізується на основі угоди між Міністерством оборони Республіки Болгарія та Міністерством соціальної політики України в межах проекту Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні", - повідомляє "Урядовий портал".

У групу входять учасники АТО, які дістали поранення, контузію, каліцтво або інші захворювання під час бойових дій на сході України.

Болгарія є провідною країною в межах проекту Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні та планує прийняти близько 300 травмованих учасників бойових дій на сході України на реабілітацію протягом двох років.

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