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Болгарія підписала угоду з Росією на ремонт МіГ-29, відхиливши скаргу України

Болгарія, яка є членом Європейського Союзу та НАТО, вважає, що тільки російська компанія здатна ефективно відремонтувати МіГ-29
Болгарія вибрала російську авіабудівельну корпорацію "МіГ" для проведення капітального ремонту 15 радянських винищувачів МіГ-29 до 2022 року.
Болгарія підписала угоду з Росією на ремонт МіГ-29, відхиливши скаргу України Фото: wikipedia.org

Про це свідчать документи Міністерства оборони Болгарії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Болгарії планувало підписати чотирирічний контракт на 81,3 млн. леїв ($51.45 млн.) з групою "МіГ", але відклало підписання після скарги української компанії "Укрінмаш".

Болгарська антимонопольна комісія пізніше відхилила звернення України, і 6 березня спеціальна комісія Міноборони затвердила пропозицію росіян.

Міноборони пояснювало, що обрало процедуру прямих переговорів з концерном "МіГ", тому що тільки російська компанія має ліцензію, виробляє оригінальні запчастини та має можливість ремонту МіГ-29.

Софія заявила про необхідність продовжувати експлуатувати радянські літаки після оголошення планів купити вісім нових винищувачів у однієї з країн-членів НАТО.

Нагадаємо, що Болгарія призупинила дію угоди з російською компанією "МіГ" на загальну суму $49,7 мільйона через скаргу української компанії "Укрінмаш".

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14 03 2018 19:40
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