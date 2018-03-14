Болгарія підписала угоду з Росією на ремонт МіГ-29, відхиливши скаргу України
Про це свідчать документи Міністерства оборони Болгарії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Міністерство оборони Болгарії планувало підписати чотирирічний контракт на 81,3 млн. леїв ($51.45 млн.) з групою "МіГ", але відклало підписання після скарги української компанії "Укрінмаш".
Болгарська антимонопольна комісія пізніше відхилила звернення України, і 6 березня спеціальна комісія Міноборони затвердила пропозицію росіян.
Міноборони пояснювало, що обрало процедуру прямих переговорів з концерном "МіГ", тому що тільки російська компанія має ліцензію, виробляє оригінальні запчастини та має можливість ремонту МіГ-29.
Софія заявила про необхідність продовжувати експлуатувати радянські літаки після оголошення планів купити вісім нових винищувачів у однієї з країн-членів НАТО.
Нагадаємо, що Болгарія призупинила дію угоди з російською компанією "МіГ" на загальну суму $49,7 мільйона через скаргу української компанії "Укрінмаш".
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