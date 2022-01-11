НОВИНИЗамість готелів біженців з України будуть розміщувати на державних об’єктах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Болгарія продовжила програму з розселення українських біженців
Фото з вільного доступу
Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців.
Про це повідомляє The Sofia Globe.
За словами міністра, замість готелів біженців з України будуть розміщувати на державних об’єктах. Демерджиєв зазначив, що на переселення буде відведено 15 днів, до середини листопада.
"Лише Болгарія і ще дві країни – Кіпр та Ірландія – надають такий захист (українським біженцям – ред.) на необмежений термін. З другого боку, ми хочемо переконатися, що взимку ці люди будуть розміщені у належних місцях і їм не доведеться переїжджати в суворі кліматичні умови", – сказав Демерджиєв.
Зазначається, що програму з розселення українських біженців запровадив колишній уряд Петкова після повномасштабного вторгнення рф, коли багато українців, які тікали від війни, шукали притулку в Болгарії.
Раніше повідомлялося, що українські біженці можуть залишатися в готелях Болгарії до 31 жовтня.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 11 2022 08:41 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Канада запровадила нові санкції проти Ірану
- Українські чоловіки призовного віку зможуть продовжити навчання в іноземних вузах онлайн
СТАТТІ