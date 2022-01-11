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Болгарія продовжила програму з розселення українських біженців

Ольга
Матарикіна
Замість готелів біженців з України будуть розміщувати на державних об’єктах.
Болгарія продовжила програму з розселення українських біженців Фото з вільного доступу
Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців.
 
Про це повідомляє The Sofia Globe.
 
За словами міністра, замість готелів біженців з України будуть розміщувати на державних об’єктах. Демерджиєв зазначив, що на переселення буде відведено 15 днів, до середини листопада.
 
"Лише Болгарія і ще дві країни – Кіпр та Ірландія – надають такий захист (українським біженцям – ред.) на необмежений термін. З другого боку, ми хочемо переконатися, що взимку ці люди будуть розміщені у належних місцях і їм не доведеться переїжджати в суворі кліматичні умови", – сказав Демерджиєв.
 
Зазначається, що програму з розселення українських біженців запровадив колишній уряд Петкова після повномасштабного вторгнення рф, коли багато українців, які тікали від війни, шукали притулку в Болгарії.
 
 
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01 11 2022 08:41
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