Болгарія стане наступним членом єврозони
"Болгарія стане наступним членом єврозони, не сумніваюся в цьому", - сказав Московісі журналістам, повідомляє Reuters.
"Нам потрібно підготувати це методологічно і дбайливо, і нам не потрібно поспішати, бо якщо ми будемо поспішати, то приєднання до єврозони буде неідеальним", - сказав він.
Московісі зазначив, що Болгарія, бідний член ЄС, повинна працювати над зміцненням своєї економіки, підкресливши, що приєднання до єврозони має бути "активом, а не шоком".
Болгарія, яка прив'язала свою валюту лев до євро, відповідає формальним критеріям для впровадження єдиної валюти ЄС. Вона веде розважливу фіскальну політику й утримує інфляцію. Але ВВП Болгарії на душу населення становить лише 49% від середнього показника по ЄС. Це значно нижче від показника держав-членів єврозони. Багато хто звинувачує в цьому рівень корупції, яка відлякує інвесторів.
Раніше про намір перейти на євро заявляла Хорватія. Прем'єр-міністр країни Андрей Пленкович вважає, що для цього переходу знадобиться 7-8 років.
Нагадаємо, що восени 2017 року президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступив за вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. Румунія та Болгарія вже кілька років претендують на вступ до Шенгену, але з їхнім членством не погоджуються деякі країни ЄС, заявляючи про недостатню боротьбу з корупцією.
Хорватія з 2011 року є країною-кандидатом, але для приєднання до угоди необхідне одностайне рішення всіх країн-членів.
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