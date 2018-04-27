Країна має всі передумови для успішного, але не швидкого переходу на спільну валюту

На неофіційній зустрічі міністрів фінансів ЄС у Софії єврокомісар з економіки і фінансових справ П'єр Московісі заявив про те, що Болгарія стане 20-им членом єврозони, а також, що балканська країна повинна залишатися "холоднокровною" і працювати над критеріям приєднання.

"Болгарія стане наступним членом єврозони, не сумніваюся в цьому", - сказав Московісі журналістам, повідомляє Reuters.

"Нам потрібно підготувати це методологічно і дбайливо, і нам не потрібно поспішати, бо якщо ми будемо поспішати, то приєднання до єврозони буде неідеальним", - сказав він.

Московісі зазначив, що Болгарія, бідний член ЄС, повинна працювати над зміцненням своєї економіки, підкресливши, що приєднання до єврозони має бути "активом, а не шоком".

Болгарія, яка прив'язала свою валюту лев до євро, відповідає формальним критеріям для впровадження єдиної валюти ЄС. Вона веде розважливу фіскальну політику й утримує інфляцію. Але ВВП Болгарії на душу населення становить лише 49% від середнього показника по ЄС. Це значно нижче від показника держав-членів єврозони. Багато хто звинувачує в цьому рівень корупції, яка відлякує інвесторів.

Раніше про намір перейти на євро заявляла Хорватія. Прем'єр-міністр країни Андрей Пленкович вважає, що для цього переходу знадобиться 7-8 років.

Нагадаємо, що восени 2017 року президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступив за вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. Румунія та Болгарія вже кілька років претендують на вступ до Шенгену, але з їхнім членством не погоджуються деякі країни ЄС, заявляючи про недостатню боротьбу з корупцією.

Хорватія з 2011 року є країною-кандидатом, але для приєднання до угоди необхідне одностайне рішення всіх країн-членів.