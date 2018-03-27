Болгарія викликала свого посла в Росії для консультацій

Борисов провів з послом телефонну розмову що "справи Скрипаля"

Прем’єр Болгарії Бойко Борисов повідомив про відкликання посла у Москві Бойко Коцева для консультацій.

Борисов провів з послом телефонну розмову, яка стосувалася справи про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Британії і реакції на це в Росії, повідомляє БГНЕС.

"Прем’єр-міністр Борисов наказав послу Коцеву повернутися в Софію для консультацій з болгарським урядом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві, Латвії, Норвегії, Іспанії, Угорщині та Македонії.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія видворить з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.