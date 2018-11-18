Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Болгарію охопили протести проти здорожчання життя

Люди незадоволені зростанням цін на продукти харчування, пальне і поліси страхування
18 листопада люди масово вийшли на вулиці Болгарії проти підвищення цін на основні продукти харчування, паливно-мастильні матеріали і поліси страхування цивільної відповідальності.
Болгарію охопили протести проти здорожчання життя Фото: ukrinform.com

За попередніми даними МВС Болгарії, у протестах взяли участь близько 4 тис. осіб та майже 2 тис. автомобілів, повідомляє "Укрінформ".

"Ми, наприклад, вперше вийшли протестувати проти надмірно високих цін на воду (ціни на воду зросли майже на 50%) і на інші продукти, проти всіх несправедливостей, які кояться у країні упродовж останніх 30-ти років", – заявив один з протестуючих у місті Русе.

Крім цього, протестуючі у всіх містах вимагали від уряду і парламенту зниження цін на пально-мастильні матеріали, а також відмовитися від ухвалення закону, згідно з яким ціна на поліс страхування цивільної відповідальності може зрости до 500 євро.

За словами протестувальників, вони сформулювали цілий список вимог, які передали керівництву парламенту, уряду і президенту.

Упродовж усього дня маніфестанти блокували головні автомагістралі країни – "Маріца", "Хемус" і "Тракія", а також дороги, які ведуть до основних контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Грецією, Румунією і Туреччиною. При блокуванні автомагістралей маніфестанти повідомили, що пропускатимуть всі карети швидкої медичної допомоги.

Протестувальники заявили: якщо влада не дослухається до їхніх вимог, вони залишають за собою право вимагати відставку уряду.

За даними МВС, особливих інцидентів під час акцій протесту зареєстровано не було, за винятком невеликих зіткнень між маніфестантами і поліцією на одній з магістралей поблизу міста Петрич. Громадський порядок під час протестів охороняли близько 2 тис. правоохоронців.

Кількома днями раніше президент Болгарії Румен Радев закликав уряд і парламент прислухатися до вимог протестуючих.

Нагадаємо, у Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали понад 200 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2018 23:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.