Болгарію охопили протести проти здорожчання життя

За попередніми даними МВС Болгарії, у протестах взяли участь близько 4 тис. осіб та майже 2 тис. автомобілів, повідомляє "Укрінформ".

"Ми, наприклад, вперше вийшли протестувати проти надмірно високих цін на воду (ціни на воду зросли майже на 50%) і на інші продукти, проти всіх несправедливостей, які кояться у країні упродовж останніх 30-ти років", – заявив один з протестуючих у місті Русе.

Крім цього, протестуючі у всіх містах вимагали від уряду і парламенту зниження цін на пально-мастильні матеріали, а також відмовитися від ухвалення закону, згідно з яким ціна на поліс страхування цивільної відповідальності може зрости до 500 євро.

За словами протестувальників, вони сформулювали цілий список вимог, які передали керівництву парламенту, уряду і президенту.

Упродовж усього дня маніфестанти блокували головні автомагістралі країни – "Маріца", "Хемус" і "Тракія", а також дороги, які ведуть до основних контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Грецією, Румунією і Туреччиною. При блокуванні автомагістралей маніфестанти повідомили, що пропускатимуть всі карети швидкої медичної допомоги.

Протестувальники заявили: якщо влада не дослухається до їхніх вимог, вони залишають за собою право вимагати відставку уряду.

За даними МВС, особливих інцидентів під час акцій протесту зареєстровано не було, за винятком невеликих зіткнень між маніфестантами і поліцією на одній з магістралей поблизу міста Петрич. Громадський порядок під час протестів охороняли близько 2 тис. правоохоронців.

Кількома днями раніше президент Болгарії Румен Радев закликав уряд і парламент прислухатися до вимог протестуючих.