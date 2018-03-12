Болгарська авіакомпанія призупинила польоти в Україну через воєнний стан
"Зважаючи на оголошення воєнного стану в Україні та рекомендації Міністерства закордонних справ, для безпеки пасажирів національний перевізник Bulgaria Air призупинив рейси між Софією та Одесою до 16 грудня 2018 року включно", – повідомила компанія.
Залежно від нормалізації ситуації в Україні буде визначено, чи можуть виконуватися польоти, що мають відбутися після 16 грудня.
Для отримання додаткової інформації та допомоги щодо вже придбаних авіаквитків пасажирам радять звертатися у Центр обслуговування абонентів за адресою callFB@air.bg та за тел. +359 2 402 0400.
Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
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