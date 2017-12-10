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Болгарська меншина не має претензій до нового закону про освіту

Представники болгарської меншини наголосили на проблемі підготовки вчителів та підручників для вивчення болгарської мови
Представники болгарської меншини в Україні підтримали новий Закон "Про освіту", але наголосили на проблемах – відсутності кваліфікованих вчителів з болгарської мови та підручників.
Болгарська меншина не має претензій до нового закону про освіту Фото: BBC

Про це йшлося під час круглого столу щодо імплементації статті 7 Закону "Про освіту", який проходив 11 жовтня у приміщенні Посольства Республіки Болгарія, повідомляє прес-служба МОН.

"З прийняттям нового Закону "Про освіту" для болгарської меншини дещо менше змінюється, ніж, наприклад, для угорської чи румунської, бо школи з навчанням болгарською вже давно працюють за правилами, які прописані зараз. Ми розуміємо, що діти мають вчити державну мову", – повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Болгарія Красімір Мінчев.

На круглому столі були присутні представники болгарської меншини Одеської, Запорізької, Кіровоградської та Миколаївської областей. Вони наголосили на тому, що закладений в Закон підхід, коли у початкових класах діти навчаються рідною мовою, а у базовій та старшій школі – державною, є найбільш продуктивним для вивчення обох мов.

Водночас, представники болгарської меншини наголосили на проблемі підготовки вчителів та підручників для вивчення болгарської мови.

Радник Міністра освіти і науки  Болгарії  Ліліана Друмева наголосила, що їхня країна з великою повагою ставиться до представників болгарської меншини в Україні та готова її підтримувати.

"Я чула, що багато-хто сьогодні піднімав питання кваліфікації вчителів. Думаю, що це не буде проблемою на базі наших інститутів підвищення кваліфікації покращити знання ваших вчителів", – запропонувала Ліліана Друмева.

Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

12 жовтня ПАРЄ проведе термінові дебати щодо мовних норм українського закону "Про освіту".

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5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою

Офіційні органи країн, які мають велику діаспору в Україні (Угорщина, Румунія, Молдова, Греція), висловили протест через цієї норми.

Найбільш жорстку і принципову позицію зайняв офіційний Будапешт. Угорщина навіть пригрозила блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.

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12 10 2017 07:36
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